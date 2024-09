Soustružníci První kontakt: Olivová Jaroslava Ing., tel.: 321 730 113, Po - Pá 8 - 11 hod e-mail: jaroslava.olivova@kopos.cz osobně: KOPOS Kolín a.s., 8 - 10 hod Co bude Vaší náplní práce? Samostatné zajištění veškeré práce související se soustružením obrobků dle výkresové dokumentace Zajištění čištění rotačních dílů pro výrobu Přemísťování těžkých břemen pomocí ručně vedeného elektrického vysokozdvižného vozíku Jednosměnný provoz. Co od Vás očekáváme? Vyučení v oboru obráběč kovů, soustružník Znalost čtení výkresové dokumentace Praxe minimálně 2 roky Uživatelskou znalost na PC Samostatnost a kreativní myšlení Aktivní a pozitivní přístup k práci Ochotu a zájem učit se novým věcem Výhodou - znalost práce na CNC soustruhu a programování na CNC soustruhu. Nástup možný ihned. Zaměstnanecké výhody: Podnikové stravování, 5 týdnů dovolené, levné mobilní volání, příspěvek na penzijní připojištění, 13. plat a 14. plat. 35 000 Kč

