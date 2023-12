/FOTO, VIDEO/ Od roku 1976 tvoří Jaroslav Lochman papírové betlémy. Vyrobit už jich dokázal stovky. Nyní ve svém domě v Pečkách chystá po roce opět jejich výstavu, která má ve městě již velkou tradici. Každoročně ji obměňuje, aby byla co nejpestřejší.

Výstava Betlémů Jaroslava Lochmana v Pečkách. | Video: Petr Procházka

Výroba betlémů se stala koníčkem Jaroslava Lochmana a jeho ženy Věry v roce 1976, svůj první arch dostali jako vánoční dar. „Řešili jsme tehdy s tchyní Vánoce a ji napadlo, že by nám koupila arch s betlémem. Souhlasili jsme, jelikož nás taková ruční tvorba bavila. Žena pak vystříhala postavičky, upravili jsme to a chytlo nás to,“ vypráví o začátku svého koníčku Jaroslav Lochman. Se ženou se pak začali shánět po dalších betlémech a sbírka rychle rostla.

Betlémů existuje nesčetné množství a vyrábějí se s z různých materiálů. Nejčastější jsou dřevěné, které jsou ale náročnější na skladování a převoz, a také dražší. Manžele Lochmanovi se i proto zaměřili na betlémy papírové. A myšlenka potěšit betlémy i ostatní na sebe nenechala dlouho čekat.

Betlémy Jaroslava Lochmana.Zdroj: Deník/Petr Procházka

„Známí si u nás na návštěvě všimli, že jsme máme vystavené oproti minulému roku jiné betlémy a začali nás přemlouvat, že je škoda je nevystavovat. A tak jsme si domluvili první výstavu v evangelickém kostele v Pečkách,“ prozradil Lochman.

Výstava se stala rychle tradicí. K její dnešní podobě ale vedla dlouhá cesta. Nejdříve byly betlémy v kapli, po čase i v místním kulturním domě. Podívaly se i za hranice Peček, když je jejich tvůrci začali půjčovat na nejrůznější akce. To ale časem utichlo. „Ze začátku nám lichotilo, že si někdo chce naše výtvory půjčit, ale časem to pro nás začalo být spíše složité. Řada betlémů se nám totiž při převozu poškodila, tak jsme s tím nakonec skončili,“ vysvětluje Jaroslav Lochman.

V kulturním domě bylo podle jeho slov více místa než v kapli, zase ale byl limitován časově. „Naložit vše do auta, nainstalovat na místě a za pět dní to zase uklidit a odvést. To byla naše každoroční rutina, až jsme si řekli, že bychom si mohli upravit vlastní prostory,“ popisuje výrobce betlémů důvody, proč se nakonec výstava koná u něj doma.

Betlémy Jaroslava Lochmana.Zdroj: Deník/Petr Procházka

S myšlenkou, že jednu místnost upraví a budou akci pořádat ve svém domě bez časové limitace, přišla Věra Lochmanová. Ačkoliv se nakonec výstavy u sebe doma kvůli vážné nemoci nedočkala, její vize žije a dělá radost mnoha návštěvníkům.

A jinak tomu není ani letos. Betlémy budou letos poprvé k vidění už v neděli 3. prosince v domě v Pečkách na Třídě 5. května 294. „Budu moc rád, když se lidé zastaví podívat. Vstupné mám dobrovolné, kvůli penězům to nedělám,“ ukazuje jako důkaz kasičku z loňských let zaplněnou mincemi a bankovkami. Betlémy se staly pro Lochmanovi potěšením, které přetrvává, i když je nemoc rozdělila.