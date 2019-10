"V osmdesátých letech jsme s kolegyní Martou Vančovou dostaly od Karla Gotta nabídku, abychom se přidaly k jeho nové kapele Karel Gott Band (KGB) jako sboristky i jako sólové zpěvačky. Vystupovaly jsme s ním v Německu, po Evropě a v Americe. Společně s Pavlem Větrovcem mi Karel Gott napsal píseň, jíž jsme pak nahráli v podobě duetu Svátek lásky," vzpomíná zpěvačka, která se ke Karel Gott Bandu přidala v roce 1989 a strávila tam téměř devět let.

"Vše pro mě bylo nové. Předtím jsem se věnovala rockové muzice, hrála jsem na zábavách a se svojí kapelou. Sice jsem zpívala i s Orchestrem Československé televize, ale vrcholný showbyznys jsem poznala až s Karlem Gottem. Jsem ráda, že to tak dopadlo, vypěstovala jsem si díky němu nějaké zdravé návyky. Dbal na to, aby se vše důsledně nazkoušelo a připravilo," dodává Forest a připomíná i Gottovu pověstnou galantnost.

"Navzdory tomu, jaká je showbyznys drsná džungle, a lidé, zejména zpěváci a zpěvačky, tvrdě usilují o úspěch, Karel se choval velice slušně a korektně. Dodnes si toho na něm cením a myslím si, že by to mohl být dobrý vzor pro spoustu interpretů," říká.

"Být džentlmen měl podle mě Karel Gott jako životní program. Souviselo to i s tím, co si zvolil jako náplň svého profesního života. To znamená zpívat o lásce především pro dámské publikum, ačkoliv na něj samozřejmě chodili také muži. Myslím si, že tím jak formoval svůj vlastní postoj v showbyznysu, formoval i svůj osobní život," líčí Pavla Forest.

Gottovo džentlmenství ilustruje i to, že než skladba Svátek lásky vyšla znovu v roce 2015 na kompilaci Duety, zpěvák osobně Pavle Forest zavolal, aby získal její svolení k zařazení písně do kolekce. "Byla pro mě čest na takové desce být. V dobách, kdy jsem s Karlem Gottem zpívala, jsem nedokázala téma té skladby ještě tolik ocenit. Přišlo mi, že se v ní o lásce zpívá až moc, že jde o příliš pozitivní opěvování. Při stárnutí si ovšem člověk uvědomí, jak věci chodí, a dojde mu, že je dobře, že tady existuje nějaký takový posel lásky a lidství a že jeho životním programem je zpívat o těchto věcech, protože lásky je ve světě bohužel pořád příliš málo," vyjadřuje se Pavla Forest.

Její rocková kapela King Size, kterou založila se svým nynějším partnerem Milanem Steigerwaldem, v současné době uměleckým ředitelem, skladatelem a klávesistou RockOpery Praha, v devadesátých letech předělala Gottovu píseň Jezabel do mnohem drsnější podoby.

"Nabídli nám, abychom zahráli nějakou skladbu Karla Gotta na jeho narozeninách. Jezabel jsme pojali velmi metalově, a Karel, když to slyšel, vyskočil ze svého sedadla, začal na kapelu ukazovat viktorky a ještě do toho něco pokřikoval. Bylo to skvělé," směje se Pavla Forest.

"Líbilo se mi na něm, že se vždy nechal nadchnout nějakým novým hudebním stylem nebo způsobem zpívání a snažil se to sám interpretovat. Pokaždé se ale vrátil ke svému poselství. Zjistil totiž, že jeho publikum ho chce přesně takového, jak ho zná," uzavírá zpěvačka.

Jiří Štraub