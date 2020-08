„V horní části zůstanou vyhrazená stání pro držitele karet A a B stejně jako místa pro ZTP, dolů až ke křižovatce bude státní zpoplatněno,“ upřesnil. Levá část bude tedy zpoplatněná celá, parkoviště na opačné straně v proluce už zpoplatněné je, bude tam nový parkomat a další přibude do spodní části ulice.

Mezi řidiči se objevují obavy, že se zpoplatní i souběžná ulice, tedy Starokolínská od mostu ke Starým lázním. „Zatím o tom neuvažujeme,“ uvedl místostarosta. Dalším místem, kde lze ještě v docházkové vzdálenosti od centra zaparkovat bez placení, je parkoviště u kina. Zpoplatnění je tam zatím s otazníkem.

„Je to jedna z věcí, kterou se budeme zabývat, ale určitě ne letos,“ uvedl starosta Michael Kašpar. „Je to širší centrum města, rezidentů tam moc není a pokud tam lidé nechávají auto a jdou do práce, je otázkou, zda parkoviště nezpoplatnit, lokalitu nechceme mít přeplněnou vozidly,“ poznamenal místostarosta.

„To už vážně nevím, kde bych to auto nechával,“ komentoval řidič, pro něhož je podle jeho slov parkoviště u kina jedinou možností, jak při každé cestě od auta do zaměstnání nenachodit sto jarních kilometrů. Současně připomíná, že i když se říká parkoviště u kina, využívají ho hodně lidé mířící na polikliniku. Ve Smetanově ulici, kde je vchod na polikliniku, se totiž za parkování platí už roky.

Ve hře je budování dalších parkovacích míst. Dlouhodobě se plánuje další možnost stání ve Školské ulici, kde jsou pozemky patřící městu, další pak chtěla radnice přikoupit. Podobně také plochu u Jaselské ulice za veterinární klinikou.

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám pozemky neprodal, byť jsme o to žádali. Proběhla dražba, kde nás bohužel někdo asi trojnásobně přeplatil. Jak ve Školské, tak v Jaselské ulici,“ uvedl starosta s tím, že například u Jaselské ulice mělo město strop 700 tisíc korun, pozemek se ovšem prodal zhruba za dva miliony.

Plochu pro výstavbu parkovacího domu, který by měl nedostatek míst pro parkování (samozřejmě za poplatek) vyřešit, město koupilo od Českých drah bez dražby. Na parkovací dům v místech pod Novým mostem je hotová studie, příští rok chce radnice udělat projekt a jak to půjde, žádat o dotaci z IROPu. Studie má dvě varianty - třípatrový a čtyřpatrový parkovací dům s kapacitou 320 nebo 400 míst.