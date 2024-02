Děti z Kolína slaví, získaly cenu na mezinárodním filmovém festivalu v Osvětimi

„Stavební práce navázaly v místě ukončené první etapy a pokračovaly v rozšíření komunikace na šest metrů a chodníkem od atletického stadionu směrem k objektu Jiskry, vytvořením nových parkovacích míst podél vozovky, úpravou stávajícího prostoru, kde parkují auta a rekonstrukcí veřejného osvětlení,“ uvedl Kašpar. Součástí stavby bylo také vybudování nové splaškové kanalizace. Rekonstruována byla i stávající dešťová kanalizace.

U hřbitova přibyly dvě lampy, stromy vysadí na jaře

Další dokončenou akcí, která zkrášlila zálabský prostor, je výstavba nového chodníku a parkovacích stání u evangelického hřbitova ve Veltrubské ulici. V této lokalitě chodník úplně chyběl a auta zastavoval spíš na kraji silnice než že by tu měla vymezený prostor. „Součástí této rekonstrukce bylo i rozšíření veřejného osvětlení o nové dvě lampy. Terénní úpravy, osetí trávníku a výsadba dvou nových stromu proběhnou na jaře,“ přislíbil Michael Kašpar.

Letos by měla začít stavba nového kruhového objezdu

Dlouhou odkládanou záležitostí je výstavba kruhového objezdu v místě křižovatky ulic Třídvorská, Tovární a K Vinici. Jde o jeden z frekventovaných uzlů kolínské dopravy na výpadovce na Týnec nad Labem a Pardubice. Stavba měla začít už na jaře roku 2019, kvůli sporům s firmou, jenž měla samotnou Třídvorskou ulici rekonstruovat ale práce nezahájila, se vše o pět let protáhlo. Kanalizace je již z loňska opravená, nyní přichází na řadu kruhová křižovatka.

Zámecký park v Červených Pečkách prochází obnovou. Budova na ni ale dál čeká

Letos by měla stavba kruhového objezdu na základě stavebního povolení začít, následovat bude oprava povrchu v celé Třídvorské ulici. A přibyde i nová cyklostezka, jak prozradila místostarostka kolínské radnice Iveta Mikšíková: „Třídvorská ulice je v majetku kraje, její opravu si tudíž řídí sám. My přidáme prodloužení stávající cyklostezky vedoucí na Tři Dvory směrem do centra“. V letošním roce by také měl vzniknout nový chodník, který propojí čtvrť Spálenka s cyklostezkou podél Veltrubské ulice. „V lokalitě Spálenka vznikne nový chodník, asfaltový povrch komunikace, cyklotrasa, veřejné osvětlení a mobiliář. Čtvrť se rozrůstá a její obyvatelé volají po tom, aby se k nim dalo pěšky dojít i za tmy a ne přes Borky,“ uvedla místostarostka.