Kolín vybudoval záchytné parkoviště pro odstavení vraků v ulici Na Přesypu. „Parkoviště je na městském pozemku, jeho vybudování stálo zhruba 200 tisíc korun. Je hotové, oplocené, monitorované kamerou. Mělo by se tam vejít asi 50 vraků,“ upřesnil starosta Michael Kašpar.

Jakmile se parkoviště zprovozní, což už je na spadnutí, neboť se čeká jen na kolaudaci, vraky je podle nové legislativy možné začít odtahovat.

Aktuálně je ve městě kolem čtyř desítek autovraků, které trápí nejen město, ale i samotné občany „Starý Renault plný nepořádku s dveřmi spásanými řetězem a lany nám tu stál několik týdnů,“ popsal obyvatel lokality kolem Práchovny.

Autovraky se obecně nejčastěji nachází v okrajových částech Kolína, ale leckdy se najdou i mezi ostatními auty třeba na parkovištích nebo třeba v ulicích sídliště, kde pak dlouhodobě zabírají parkovací místa. Těch po městě pochopitelně stále není tolik, kolik by si kolínští řidiči představovali, ačkoli radnice v posledních letech v několika lokalitách zvýšila jejich počet například vytvořením šikmého stání a dalšími úpravami.

Do budoucna by se však počet parkovacích míst zvýšit ve městě mohl. Aktuálně se totiž řeší návrh úpravy územního plánu, který by měl pro developerské projekty stanovovat povinnost zajistit dostatečnou kapacitu parkování.

„Podle ministerstva dopravy je to 0,8 parkovacího místa na jeden nový byt. Toto už je zastaralé, my chceme 1,5 až dvě místa na byt na vlastních pozemcích developera. Něco jako u Radimského mlýna, kde se nám to podařilo domluvit ještě před tím, než to bude v územním plánu,“ připomněl starosta Michael Kašpar.

Pomoci k lepší dopravní situaci by pak mělo i velkokapacitní parkoviště, které chystá na svých pozemcích Oblastní nemocnice Kolín. Mělo by pojmout až 400 aut, se zahájením jeho výstavby se počítá na jaře příštího roku.