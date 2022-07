Pro představu, pokud parní lokomotiva vozí výletníky celý den, spotřebuje pět až šest metráků uhlí.

Kolínští nadšenci používají dřevo na roztopení a pak míchají hnědé a černé uhlí jedna ku jedné. Navzdory vysokým cenám by ale, kdyby nebylo takové horko, na řepařce s parní mašinou vyjeli. „Musí se to nějak ufinancovat, i když se nám vlastně od začátku covidu nepodařilo získat žádnou dotaci,“ podotkl Tomáš Vanča.

A hlavně návštěvníci by byli nadšení. Na nezájem si drážka rozhodně stěžovat nemůže a je to právě parní lokomotiva, kterou příchozí zbožňují nejvíce. „Návštěvníků je letos stále dost. Vloni jsme kvůli covidu odjezdili jen část sezóny, předloni bylo celý rok zavřeno. Letos se lidé těšili, že konečně mohou někam vyrazit,“ shrnul zakladatel drážky.

Druhá točna v Býchorech

Přes všechny provozní starosti nadšenci na řepařské drážce pokračují v práci. Momentálně vyrábějí nový vagón a dokončují druhou točnu v Býchorech. Historickou točnu získali z pražské Krenovky, kde dříve otáčela velká trafa. „Je to krásný kus. Zabudovat ji není jednoduché, složitě se dělal základ, pak armatura, teď se bude dělat betonáž a příjezdová a výjezdová kolej,“ připomněl Tomáš Vanča.

Na tábořišti na Výrovně přibyl nový totem, ve vozovém parku drážky pak nová cisterna. Chystá se údržba mostku na Mlejnku, protože trať se hýbe. V Býchorech bude nová zvonička, aby se signalizoval odjezdy vlaků.

V plánu je druhá parní lokomotiva

K tomu všemu se dokončuje restaurování lokomotivy ČKD BN60H. Jdou o těžkou dieselovou mašinu, která bude tahat větší vlaky. Ostatní jsou slabší, neuvezou víc než čtyři vagóny. Ještě tak dva měsíce práce a bude moct začít vozit výletníky, nyní s ní na drážce už jezdí zkušebně.

A přibude i druhá parní lokomotiva, jen tam to bude trvat ještě dlouho. „Je ve šrotovém stavu, ale opravitelná,“ zhodnotil Vanča.

Na drážce je neustále spousta práce. Naštěstí je stále k dispozici hodně lidí, kteří se o její rozvoj starají. Pečuje o ni pět desítek dobrovolníků a jedna zaměstnankyně. Zároveň odchovává i další generace nadšenců do železnice. „Už několik dětí, které k nám chodily odmalinka a učily se tu, šlo následně na střední školu dopravní do České Třebové nebo do Prahy,“ dodal Tomáš Vanča.

