Účast přislíbili předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda vlády Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová a další významní hosté. Akce se zúčastní také Zdeňka Mašínová, která v roce 2018, tedy téměř třicet let od pádu komunistického režimu, získala lošanský rodný statek svého otce Josefa Mašína, jehož předkové zde hospodařili od konce 17. století.

Ve stejném roce vznikl spolek, který si dal za cíl vytvořit na tomto místě veřejně přístupný Památník tří odbojů a jeho prostřednictvím uchovat památku a odkaz genmjr. Josefa Mašína a jeho rodiny. Spolek vyhlásil veřejnou sbírku, do níž se do současné doby zapojilo téměř tisíc dárců, kteří poslali skoro devět milionů korun.

Architektonický návrh památníku vznikal v rámci studentské semestrální práce ve školním ateliéru manželů Kláry a Tomáše Hradečných na Fakultě architektury ČVUT. Stavební projekt byl zpracován v ateliéru IXA. Koncepci a obsah historické expozice navrhl ve spolupráci s dalšími členy spolku historik Petr Blažek.

Právě zástupce spolku a ateliéru IXA Tomáš Hradečný památník příchozím představí. Návštěvníci se podívají nejen do památníku na místě Mašínova rodného domu, ale také do historické expozice, která je umístěná v bývalé hospodářské budově statku, či do pietní zahrady. Součástí programu bude debata se Zdeňkou Mašínovou, kterou bude od 17 hodin moderovat Petr Blažek.

Po dohodě se Středočeským krajem bude památník po jeho otevření provozovat Regionální muzeum v Kolíně. „Když jsme s pány z Mašínova statku byli na jednání na Středočeském kraji, předložili jsme návrh, že by bylo nejjednodušší, aby památník provozovalo právě Regionální muzeum v Kolíně, které má zkušenosti třeba s provozem skanzenu v Kouřimi, tedy mimokolínskou expozicí,“ uvedl Michael Kašpar, starosta města Kolín, které taktéž do sbírky na Mašínův statek přispělo. Sbírka stále není ukončená, spolek pracuje na další etapě projektu.

Provozní doba památníku bude květen až září od úterý do neděle 10 - 17 hodin, říjen až duben od pátku do neděle 10 – 16 hodin. Zavřeno bude vždy 24., 25. a 31. prosince a 1. ledna, naopak otevřeno ve svátky 28. října a 17. listopadu. Vstup je zdarma, zpoplatněny budou pouze speciální lektorské programy.