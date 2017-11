Pachové ohradníky mají pomoci ochránit zvěř

Kolínsko/Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Nedávno se u silnice I/2 mezi obcemi Přítoky a Miskovice u Kutné Hory objevily trubky s pěnou. Mnozí řidiči, kteří tudy denně projíždí, začali pátrat po tom, o co se vlastně jedná, jiní věděli dobře. Jde o tak zvané pachové nebo také chemické ohradníky, tedy metodu, která má minimalizovat počty lesní zvěře hynoucí pod koly automobilů, ale zároveň ochránit řidiče před tragickými následky srážky. Brzy se začnou podobné instalace objevovat i na Kolínsku.

Kůly s pěnou napuštěnou speciální látkou, jež připomíná lidský pach a odpuzuje zvěř, u Miskovic instalovali členové Mysliveckého sdružení (MS) Miskovice. „Ročně máme v tomto úseku hlášeno až 25 kusů sražené zvěře. Jak se ohradníky osvědčí, na to si ještě počkáme, ale slyšeli jsme, že jsou účinné,“ uvedla Barbora Černá za sdružení. Podle ní je daném úseku počet sražené zvěře určitě vyšší, protože spousta řidičů střet vůbec nenahlásí a buď od nehody ujede, nebo sraženou srnu naloží a srnčí pak putuje na stůl.

Podle Barbory Černé ale ohradníky za stoprocentní ochranu považovat nelze. „Pokud se srna oddělí od stáda, je vyplašená a rozeběhnutá, tak jí žádný ohradník nezabrání v tom, aby vběhla do silnice,“ vysvětlila Černá s tím, že pěnu na kůlech je třeba zhruba po třech měsících znovu napouštět. Sdružení má přesto v plánu ohradníky příští rok rozšířit.



Zatímco tyto ohradníky jsou plně v jejich režii, protože se nacházejí na silnicích prvních tříd, na silnice nižší třídy už by s instalací měl pomoci Středočeský kraj. Systém ohradníků by se tak na pomezí Kolínska a Kutnohorska měl rozšířit i na další silnice. „Měli bychom získat dotaci ve formě materiálu. Bude se ale týkat jen silnic druhých tříd,“ uvedla jednatelka Okresního mysliveckého spolku Kutná Hora Radka Edrová. Spolek si proto od



Dopravního inspektorátu Policie České republiky nechal vytipovat několik míst, kde podle statistik dochází ke střetům se zvěří nejčastěji. Pro příslušná myslivecká sdružení pak bude žádat o dotaci.

Stejně tak je tomu i na sousedním Kolínsku. I tady budou myslivci žádat o dotaci na pachové ohradníky. Potvrdil to předseda okresního mysliveckého spolku Kolín Jaroslav Tomášek. „Ve spolupráci s policií jsme vytipovali místa, kde by pachové ohradníky měly být,“ dodal Jaroslav Tomášek.



Konkrétnější k místům ale nebyl. Na sousedním okrese je ale již nyní jisté, že dotace se budou žádat pro myslivecká sdružení v Klukách a Močovicích, pro Honební družstvo Žaky a zabezpečení by potřebovalo i okolí Zruče nad Sázavou.

Střet se zvěří může mít tragické následky. Jak mu předejít?

* Pokud brzy ráno projíždíte prostředím, kde je pravděpodobnost srážky se zvěří vyšší, přizpůsobte rychlost a zvyšte opatrnost.

* Když v okolí silnice zahlédnete srnu, případně divoké prase, počítejte s možností, že v okolí budou i další kusy, které mohou do silnice vběhnout.

* Pokud za tmy nebo za šera vidíte v dálce před sebou srnu nebo jiné zvíře, nepoužívejte dálková světla. Zvíře je silným světlem oslněno a zůstane stát na silnici.

* Odborníci také doporučují při zpozorování zvířete ve větší vzdálenosti zatroubit, abyste ho odehnali. Jestliže srážce se zvířetem už nelze předejít, snažte se snížit rychlost a držet přímý směr jízdy, nepokoušejte se zvířeti vyhnout. Eliminujete tak následky nehody.