Ozdobičky můžete nosit na radnici do soboty

Kouřim – Kouřimští připravují výstavu ozdobených vánočních stromečků nazvanou Kouzlo vánočního stromečku. K tomu, aby výstavu mohli uskutečnit, však potřebují pomoc občanů. Ti, kteří mají doma ozdobičky, které nepoužívají, je mohou donést na radnici nebo do městské knihovny. Ozdoby je možné nosit do soboty 25. listopadu.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Petr Brůha

Samotná výstava se potom koná od 30. listopadu do 17. prosince. Ve čtvrtek 30. listopadu ji lze navštívit od 16 do 19 hodin v rámci zahájení adventu. Druhý den pak bude k dispozici od 9 do 16 hodin. Příchozí se mohou podívat na výstavu a přitom posedět u kávy či čaje. Poté bude výstava otevřená v sobotu od 15 do 19 hodin v rámci akce Hrátky s čerty. Ve čtvrtek 7. prosince výstava otevře ve stejný čas. Současně se bude konat setkání seniorů a dalších členů jejich rodin nazvané Prožíváme společně předvánoční čas. V pátek 8. prosince se výstava otevře od 19 do 22 hodin v rámci Kouřimského Podivování. Poslední možnost zajít na výstavu pak mají návštěvníci v neděli 17. prosince od 14 do 17 hodin, kdy dojde také na promítání filmu Anděl Páně 2.