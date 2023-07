/FOTOGALERIE/ Coby zpestření léta a nastávajícího pouťového veselí pozval starosta obce Ovčáry a šéf místního fotbalového mužstva FC Ovčáry Bohuslav Machůrka na páteční podvečer na perfektně připravený pažit mužstvo staré gardy pražských Bohemians. Za ty kromě jiných nastoupily fotbalové legendy.

Zápas FC Ovčáry a staré gardy pražských Bohemians 28. července 2023. | Foto: Zdeněk Hejduk

Nastoupili třeba Antonín Panenka či Karol Dobiáš, v Kolíně dobře známí Jaroslav Němec nebo Lukáš Hartig, ale i další pro veřejnost zajímavá fotbalová jména jako Michal Petrouš, Zdeněk Prokeš, Dalibor Slezák či syn autora vršovického dloubáku Tomáš Panenka.

„My jsme dva roky nevyhráli, myslím, že to dneska nezměníme,“ vtipkoval do mikrofonu Bohuslav Machůrka. Ten si poté od něj převzal rozhodčí Pavlín „Páša“ Jirků a více mluvil, než pískal. „Nyní vás poprosím o minutu ticha. Je to totiž přesně dvanáct let, kdy Jarda Němec nevstřelil branku,“ bavil pár stovek diváků.

V kolínské nemocnici začala nákladná rekonstrukce očního oddělení. Potrvá rok

Obě mužstva nastoupila ve svých tradičních zelených dresech, ovčárečtí tedy natáhli rozlišovací tílka. Utkání hrané na dvakrát třicet pět minut v lehkém přátelském tempu nakonec skončilo 5:9 pro pražské hosty, přičemž za domácí dal pátý gól starosta Machůrka z penalty, kterou jim po celozápasovém slibování rozhodčí Jirků daroval. Žlutou kartu vytáhl jednou - a to poté, když domácí hráč spálil vyloženou šanci, dostal ji za zakopnutí míče.

Po celou dobu pražské fotbalové hvězdy neodmítaly lovce autogramů a ochotně se se zájemci fotili. Karol Dobiáš mladým klukům předvedl své pověstné nožičky, tj přehazování míče v leže z jedné nohy na druhou, které po něm v soutěži marně zkoušelo několik místních kluků. K pohodě přispělo nejen točené pivo či klobásy z udírny, ale po zápase i hrající kapela Eso Míloslava Hartmana.