Radnice chtěla semafor na místo vrátit do začátku nového školního roku, to se podle místostarosty Michala Najbrta povedlo: „Vzhledem k tomu, o jak rušnou komunikaci jde, by zde musel lidský faktor hlídat přechod celý den. To je samozřejmě nesmysl, jediným logickým krokem byl návrat světelné signalizace. Ta je již nyní plně v provozu a k pohodlnému přejití postačí zmáčknout tlačítko.“ Opravená je také fasáda přilehlého červeného domu i zídka oddělující chodník od silnice, do kterých vůz narazil.