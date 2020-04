Otevřou sběrný dvůr, budou platit ale koronaomezení

Sběrný dvůr v Liblicích se znovu otevře občanům Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad, a sice od středy 15. dubna. Jak ale uvedli představitelé města, provoz bude fungovat v omezeném režimu. Využít sběrného dvoru budete moci ve středu od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin. Ostatní dny bude zavřeno, a to až do odvolání.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucei