/FOTOGALERIE/ Původně na Karlovo náměstí v Kolíně zvaly odbory městského úřadu kolínské seniory na oslavu jejich svátku, jenže párkrát sešlost narušilo počasí, a tak se už několik posledních let odbývá ve velkém sále městského společenského domu. Stejně tomu bylo i první říjnové pondělí, kdy u stolů prezentovaly nejen místní soukromé i městské sociální služby, ale pomoc nabízely i pracovnice úřadu práce, městské knihovny či turistického klubu Lokomotiva.

Z oslavy Dne seniorů v Městském společenském domě v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Bez oficiálního projevu, ale zato k dispozici k jakémukoliv povídání, byl přítomen místostarosta Michal Najbrt. K tomu všemu vyhrávala kapela Studio Kolín vedená Karlem Hamrem se zpěvačkou Evou Náhlovskou, takže si senioři zakoupili občerstvení a nejenom, že se zaposlouchali do starších i novějších šlágrů, ale někteří to nevydrželi a rovnou se pustili do tance.