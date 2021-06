Na Novém mostě v Kolíně přibývají části lešení. Odbor dopravy chystá objížďky

Práce na rekonstrukci Nového mostu v Kolíně pokračuje montováním lešení, všechny lávky by tam měly být do neděle 20. června. „Poté by mělo dojít k zúžení průjezdu přes most na dva jízdní pruhy,“ připomněl starosta Michael Kašpar s tím, že odbor dopravy nyní připravuje objížďkové trasy.

Rekonstrukce mostu. Archivní foto. | Foto: Deník/Jana Martinková

Řeší se například průjezdnost obou křižovatek před i za mostem. Podle jednoho z návrhů by autobusy neodbočovaly u Futura, aby se nevytvářely kolony, ale jezdily až na kruhák a odtud na nádraží. OBRAZEM: Žáci kolínských základních škol konečně naplno využijí nové učebny Přečíst článek › „Na Zálabí nepočítáme, že by bylo omezení odbočování doleva. Není možné vést všechnu dopravu Okružní nebo Sadovou ulici,“ nastínil místostarosta Michal Najbrt. Dokončení opravy Nového mostu je stanoveno do konce září příštího roku.