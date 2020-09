Opravuje se průtah Starým Kolínem, v úterý navíc přijede ke kostelu jeřáb

Kompletní rekonstrukce průtahu Starým Kolínem, tedy Kolínské ulice, pokračuje pracemi na chodníku od ulice Za Poštou po Kolínskou ulici směrem ke Klejnárce, pokládá se drenáž, dále se pracuje na dešťové kanalizaci od vyústění do Klejnárky po šachtu směrem do centra obce. Rozjíždí se také už práce na veřejném osvětlení, to znamená pokládání kabeláže, budování základů nových stožárů apod.

Oprava chodníku v rámci rekonstrukce Kolínské ulice ve Starém Kolíně. | Foto: archiv obce