Opravu silnice se pokusí uspíšit

/FOTOGALERIE/ Práce na rekonstrukci silnice mezi Kolínem a Třemi Dvory, tedy výpadovky na Týnec nad Labem, se dobře rozjela, aktuálně je odfrézovaná do značné hloubky silnice v pravém jízdním pruhu ve směru na Týnec. Oficiálně je kompletní uzavírka komunikace plánovaná do poloviny listopadu, stavební firma se ale pokusí práce uspíšit, podařit by se to mohlo možná až o tři týdny až měsíc.

Jedná se opravu úseku v délce necelých dvou kilometrů, práce budou stát cca 23,2 milionu korun a investorem je krajský úřad, který na ně získal dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. Uzavírka začíná na konci Kolína a končí na začátku Tří Dvorů. Řidiči musí využívat objízdné trasy, které měří 12 a 17 kilometrů. Některým se do toho příliš nechce, takže to zkouší lesními cestami, našlo se i pár motoristů kličkujících mezi bagry po už vyfrézované silnici. „V lokalitě dohlíží strážníci městská policie," připomněl místostarosta Michal Najbrt.

Autor: Jana Martinková