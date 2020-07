V areál zkušebního železničního okruhu v Cerhenicích v pátek slavili. Moravskoslezský kraj, České dráhy a jejich dceřiná strojírna DPOV za přísných „anticovidových“ opatření představili další obnovený motorák řady 810. Vylepšené vozidlo s označením 811 musí strojvedoucí před nasazením do běžného provozu vyzkoušet na testovacím okruhu.

Vůz představil moravskoslezský náměstek pro dopravu Jakub Unucka. Podle něj kraj chystá tendr na dopravce, po kterém bude chtít od roku 2030 zcela nová vozidla. Na krajských tratích by rád v budoucnu viděl bateriové vlaky. „Stáli jsme před otázkou, jaké řešení zvolit pro následujících deset let,“ řekl Unucka.

Podle něj se ukázalo jako nejvýhodnější a nejúspornější vylepšení „osmsetdesítek“. „Zásadní je klimatizace, všechny motorové osmsetjedenáctky budou klimatizované, takže nabídnou mnohem větší komfort,“ doplnil náměstek. Klimatizaci má na stanovišti i strojvedoucí.

Vozy dostaly i dvojitá skla, novou izolaci skříně, wifi připojení, zásuvky USB a nový informační systém. V přívěsném voze si lidé mohou na speciální držáky pověsit kola. Sedačky mají sice větší rozteč, takže se počet míst k sezení snížil z původních 55 na 45, ale za to jsou pohodlnější. Na užší sedačky mají však dva dospělí muži problém se vměstnat těsně vedle sebe.

Přípojný vůz 012 neprošel tak zásadní proměnou jako motorák. Nemá klimatizaci a sedačky jsou jednodušší. U obou vozů nicméně cestující v pátek ocenili stahovací okna i tichý běh motoru.

DPOV předělá pro Moravskoslezský kraj celkem čtrnáct motorových vozů a deset přípojných. Náklady na přestavbu jednoho motorového vozu jsou podle člena představenstva ČD Jiřího Ješety 13 milionů korun, jeden přívěsný vůz vyjde na čtyři miliony. V kraji funguje na trati celkem 19 motoráků stejné řady, 14 z nich se vylepší a zbylých pět zůstane v provozu v původním stavu.

Do zkušebního provozu s cestujícími by se měli dostat ve druhé polovině srpna. Motorové soupravy budou jezdit na tratích ze Studénky do Veřovic a ze Suchdolu nad Odrou do Budišova nad Budišovkou. Později i na trati z Opavy přes Krnov a Bruntál do Rýmařova. (mil)