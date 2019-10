/FOTOGALERIE/ Slavnostní otevření zrekonstruované nádražní budovy v Kolíně se plánuje na čtvrtek 17. října od 10 hodin. Mělo by přijet mnoho hostů. A to včetně ministra dopravy. Vždyť jde o druhé nejfrekventovanější nádraží v Praze a celém kraji. První je Praha - hlavní nádraží, po něm hned Kolín.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného nádraží v Kolíně se plánuje na 17. října | Foto: Deník / Jana Martinková

Do doby otevření by již měla fungovat i část obchodů v nádražní hale, do konce roku pak všechny. Cestující tam naleznou drogerii, restauraci, kavárnu a další. Poprvé se také v budově zavede non stop úklidová služba.