Vše mělo být opravené už před čtyřmi lety. Přišel ale vyhrocený spor města s firmou, která tehdy vyhrála výběrové řízení, ale ani nepřevzala staveniště. Město nemohlo vyhlásit nové výběrové řízení a zadat práci jiné firmě, protože vítěz soutěže oficiálně byl. Vypadalo to, že vše skončí u soudu, nakonec se ale vše vyřešilo smírčí cestou. Nemělo ale smysl hledat novou stavební firmu hledat, protože se začal opravovat Nový most, a nešlo tudíž udělat v Kolíně další velkou uzavírku.

VIDEO: Oprava Nového mostu běží podle plánu, hotovo by mělo být na podzim

Nyní se rekonstrukce mostu začíná blížit k závěru, hotovo by mělo být na podzim, a město už tedy připravuje výběrové řízení na rekonstrukci Třídvorské ulice. „Chtěli bychom ji vysoutěžit a příští rok na jaře začít,“ potvrdil starosta Michael Kašpar.

Město by chtělo mít na podzim podepsanou smlouvu s dodavatelem, zahajovat samotné práce ale tou dobou nechce, protože by je přerušila zima. Navíc musí akci koordinovat s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, která doprojektovává v Třídvorské okružní křižovatku.

Most v Týnci uzavřou částečně

Místostarostka Iveta Mikšíková také připomněla, že další záležitostí, s níž je třeba rekonstrukci Třídvorské skloubit, je uzavírka týneckého mostu. „Jsou tam i další uzavírky mostů a mostků, navíc v Třídvorské ulici sídlí poměrně dost firem, musíme to komunikovat v širším spektru,“ dodala.

Most v Týnci nad Labem by se měl rekonstruovat ve dvou stavebních letech za částečné uzavírky. Práce by měly trvat přibližně 15 měsíců, ale ne v kuse. S plnými uzavírkami se počítá v různých časových intervalech dnů či týdnů, celkem by to ale nemělo být více než 60 dnů za celou dobu rekonstrukce mostu. „Pokud vše půjde podle prognóz, je zde teoretická možnost začít s rekonstrukcí ještě v letošním roce za krátkodobých omezení provozu. Ty nebudou mít vliv na průjezdnost mostu v obou směrech. Vlastní omezení provozu, jedním jízdním pruhem, začnou až začátkem roku 2023,“ sdělil týnecký starosta Dušan Žmolil.

