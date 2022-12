Oprava objízdných tras na kolínském Zálabí se posouvá do další etapy

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na kolínském Zálabí končí druhá etapa rekonstrukce silnic. Od středy se práce mají přesunout mimo Kolín, a to do 2. prosince na výjezd u kruhového objezdu u Ovčár a poté od 5. do 8. prosince na komunikaci za obcí Veltruby.