Hlavní opravy budou zahájeny od 20. června. Od této doby se již řidiči musí připravit na citelnější omezení a uzavírky. Provoz bude zúžen ze čtyř na dva jízdní pruhy. Kamiony budou mít úplný zákaz vjezdu.

„Pokud by provoz v tomto režimu tvořil komplikace, například zácpy na světelných křižovatkách, budeme reagovat a upravíme časy na světlech u Futura nebo u Základní školy Ovčárecká. Vyloučení kamionové dopravy mostu výrazně ulehčí, denně tam projíždí přes tisíc kamionů,“ řekl starosta Michael Kašpar.

Výjimku ze zákazu projíždění přes Nový most budou mít autobusy městské hromadné dopravy i příměstské spoje, vedení chce výjimku pro městské služby a pro vodohospodářskou společnost, kdyby došlo například k havárii na vodovodu. Úplné uzavření mostu je v plánu až v poslední fázi oprav a trvat bude co možnou nejkratší dobu.

Práce na rekonstrukci Nového mostu by měly trvat do září příštího roku. Jedná se o nutnou opravu havarijního stavu. Původní záměr rekonstrukce se tak dlouho projednával, až se most dostal do nebezpečného stavu. Oprava havarijní části vychází z původního projektu za zhruba 400 milionů a obsahuje většinu původních prací. Pro zbytek se stále řeší stavební povolení.