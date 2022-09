Oprava Nového mostu v Kolíně spěje do finále, přibude ještě protihluková stěna

Rozsáhlá rekonstrukce Nového mostu v Kolíně se blíží do finále. Jak informoval místostarosta Michal Najbrt, od úterý 1. listopadu by měla dopravní tepna Kolína opět fungovat v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy směrem z centra, dva do centra. „Možná se to stihne o nějaký den dříve, ještě uvidíme,“ naznačil místostarosta.

Rekonstrukce Nového mostu v Kolíně, červenec 2022. | Foto: Deník/Jana Martinková