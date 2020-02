Kdy se začne opravovat Nový most? O tom se hovoří už dlouho. Zatím posledním potvrzeným termínem je polovina roku. Podle aktuálních informací Správa a údržba silnic peníze na opravu zajistí, ovšem nemá stavební povolení, protože se odvolaly České přístavy. Odvolání putuje na krajský úřad.

Nový most v Kolíně je jednou z nejdůležitějších dopravních tepen města. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Pokud by kraj stavbu povolil, v polovině roku by se mělo začít. Do výběrového řízení na provedení prací se přihlásilo několik zájemců, během těchto dnů by měl být znám vítěz.