Opravit je potřeba všechno, tedy nejen vozovku, ale i vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, která zahrnuje i retenční nádrže a odvod vody do Šembery, veřejné osvětlení, přeložky sítí, zeleň, parkovací místa, chodníky, dopravní značení, městský mobiliář. Počítá se i s demolicí budovy bývalého družstva Disk, aby bylo možné rozšířit křižovatku. Na celou akci už je pravomocné stavební povolení.

Problém jsou však peníze. Jak připomněl místostarosta Tomáš Klinecký, kraj se stará o silnici, případně její nezbytné vybavení, ale o vše ostatní na povrchu i pod ním se stará město. „Investici budeme realizovat a financovat společně s krajem, avšak v dohodnutém poměru a podle stavebních objektů. Většina z nich se netýká silnice, proto půjdou výdaje za městem,“ sdělil místostarosta.

To znamená, že z celkových předpokládaných nákladů 210 milionů korun by mělo město hradit 155 milionů. Jde však o několik let staré nacenění, dnes bude cena znatelně vyšší. I právě proto, že jde o velmi drahou akci, je rozdělená do dvou etap. První zahrnuje úsek od zrcadla kolem Disku a část Komenského ulice k potravinám. Druhá etapa pak lokalitu od Disku k okraji města s částí ulice Bedřich Smetany.

„Nejen kvůli stavu vozovky, ale i pro rozvoj celé lokality nad Žižkovou ulicí je tato akce naprosto klíčovou. Proto ji musíme zahájit i navzdory vysokým nákladům,“ podotkl místostarosta.

Pokud všechno dobře půjde, měla by první etapa rekonstrukce začít v příštím roce. Město nevylučuje, že si na financování bude brát úvěr.