Na příchozí čekají nejen lehčí otázky typu, co vyráběli bednář, švec, tkadlec, k čemu sloužila předsíň kovárny, ale třeba také, z čeho se vyráběly došky nebo kam se sypala pracharanda. Prostřednictvím notýsku návštěvníky provedou obrázky a také postavičky dětí, konkrétně Vojta s Rozárkou.

Aktuálně mohou příchozí navštívit skanzen každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Kvůli opatření proti šíření onemocnění Covid-19 se v Muzeu lidových staveb v Kouřimi zatím ještě nekonají tradičně hojně navštěvované národopisné pořady, a to do pátku 3. července.