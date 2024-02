Do salonků Městského společenského domu v Kolíně je pravidelně vozí redaktor Českého rozhlasu Jan Říha, který se Dakaru pravidelně účastní od roku 2005 jako jediný novinář na oficiální akreditaci od organizátorů a z pouštní soutěže posílá do rádia pravidelně reportáže. Poslední lednový den tak doprovodil Ondřeje Klymčiwa z nedalekých Řečan nad Labem, který několikrát absolvoval soutěž v sedle motocyklu, na němž ale také dvakrát havaroval a utrpěl těžká zranění.

Představení projektu Škodovkou na Dakar 2024 & Centrum Paraple:

Zdroj: Youtube

„Měl jsem čtyři smrtelná zranění a všechna jsem přežil,“ řekl. Letos chtěl původně trať pouštního závodu absolvovat v automobilu Toyota, nakonec se vzhledem ke svému vstání z mrtvých rozhodl pomoci Centru Paraple, které podporuje lidi upoutané na invalidní vozík po zranění míchy. „Věnoval jsme jim celý Dakar s tím, že různými prostředky pro ně vybereme milion korun. Vypadalo to špatně, ale dnes jsem se dozvěděl, že ta částka na účtu je,“ sdělil zaplněnému salónku radostně a byl odměněn.

Podvečerní program probíhal tak, že Jan Říha závodníka zpovídal, rozhovor ilustroval promítáním fotografií a vždy po čase dali prostor k dotazům z publika. „V autě bylo padesát dva stupňů celsia,“ odpověděl na dotaz malého chlapce na teplotu v pouštním závodě s tím, že v minulých závodech a zeměpisných šířkách bylo ještě tepleji. „Jedenácté místo jsem obrečel, chtěl jsem být desátý, ale po čase jsem si uvědomil, jaký to byl úspěch,“ přiznal také. „To jsou dva úplně jiné vesmíry,“ odpověděl na otázku, jestli je důležité závod dojet nebo v něm zvítězit. „Motorka je extrémně náročná, ale co tě nezabije, to tě posílí,“ odhalil své motto.

„Co jste říkal na Kachnu?,“ zeptala se jedna z účastnic na letošní jízdu Barbory Holické a Lucie Engové s automobilem Citroën 2CV lidově zvaným Kachna. „Myslíte se zelím? Tu jsem dlouho neměl,“ bavil nejdříve Ondřej Klymčiw publikum, aby posléze dodal: „To auto na takto extrémní závod není stavěné, to je fyzika, s tím nic nenaděláte.“ V závěru došlo i na astronomické finanční částky, které start na tomto závodě stojí. O další účasti na Dakaru takto brzy po skončení toho předchozího nechtěl Klymčiw ani slyšet. „Já bych byl hrozný, bojím se i jako spolujezdec,“ odpověděl na poslední otázku z publika, jestli by Dakar nejen v roli navigátora.