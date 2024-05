Ještě v květnu by mohla začít stavba okružní křižovatky u bývalého ZZS v Českém Brodě. Radnice v pátek 10. května informovala, že zástupci města a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje podepsali smlouvu s vybranou stavební firmou BES s.r.o., která křižovatku postaví.

Nová okružní křižovatka vyroste u bývalého ZZN v Českém Brodě | Foto: FB/Český Brod

Stavba okružní křižovatku u bývalého ZZN má stát celkem 20,2 milionu korun, z toho 8,9 milionu zaplatí Český Brod. Město na svém Facebooku informovalo, že stavba by mohla začít ještě v květnu.

„Na koordinačním jednání, které proběhne v nejbližší době, budou řešeny podrobnosti dopravního řešení během stavby a další dopravní opatření, včetně průjezdu autobusových linek. To samozřejmě přinese mnohé komplikace,“ píše město.

Křižovatka by mohla být hotová do října.