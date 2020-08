Aktuálně už v okolí chrámu proběhla kolaudační prohlídka stavební části, chybí už jen drobné nedodělky a čeká se na předláždění před chrámem. „To by mělo být hotové od 9. září, pak bude následovat celková kolaudace, v mezidobí se instalují expozice,“ popsal starosta Michael Kašpar.

Od pondělí 21. září už poté bude areál standardně otevřen a budou probíhat prohlídkové okruhy jak samostatně, tak třeba s lektorem regionálního muzea. Prodej vstupenek bude na pokladně muzea v Červinkovském domě.

Do interiér chrámu sv. Bartoloměje a kostnice bude prohlídka možná pouze s průvodcem a začínat bude vždy v každou celou hodinu vyjma poledne. Prohlídka Staré školy bude možná bez průvodce stejně jako zvonice, celý venkovní areál a parkán budou mít vstup volný.

Otevírací doba bude od dubna do října úterý až pátek 9 – 17 hodin, víkendy 10 – 17 hodin. Od listopadu do března pak pátek 9 – 17 hodin, sobota a neděle 10 – 17 hodin. Návštěvní doba areálu a parkánů bude od května do září denně 8 – 20 hodin, od října do dubna úterý až neděle 9 – 17 hodin.