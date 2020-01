Okolí chrámu chce město slavnostně otevřít na Dny evropského dědictví

/FOTOGALERIE/ Úpravy v okolí chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně běží podle plánu. V provozu už je nové veřejné osvětlení, stavebně hotovo by vše mělo být hotovo v květnu, následovat bude výbava interiérů a instalace expozic. To by mělo trvat asi do srpna. „Pokud všechno vyjde, rádi bychom, aby se v září otevřelo, ideálně při nějaké příležitosti, tedy v rámci Dnů evropského dědictví,“ řekl starosta Michael Kašpar.

Rekonstrukce areálu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková