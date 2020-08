/FOTOGALERIE/ Kauza Sandberk se z rukou kraje posunula na ministerstvo. „Záměr společnosti Kamenolomy ČR rekultivovat Sandberk, tedy česky řečeno navézt tam milion 800 tisíc tun stavebního odpadu, který kraj potvrdil, se nám nelíbil,“ shrnul začátek kauzy starosta Kolína Michael Kašpar. Město se podle zákona nemohlo odvolat, proto se spojilo se spolky, několik jich odvlání poslalo, nejaktivnější byli rybáři.

Písník Sandberk u Kolína. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Kolín nechal zpracovat hydrogeologický posudek, který potvrdil obavy, že zavezení Sandberku by mohlo ohrozit podzemní vodní zdroje v prameništi Tři Dvory, tedy zdroje vody pro Kolín a všech 14 obcí vodohospodářského sdružení. „I když město není přímým účastníkem, oslovili jsme nyní přímo ministra životního prostředí a požádali ho o prověření situace. Je to asi maximum, co pro to v této chvíli můžeme udělat,“ uvedl starosta.