/FOTO/ Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval ve středu města a obce, aby v reakci na tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) a v Klánovickém lese zrušily plánované novoroční ohňostroje. Kolín, kde byl Rakušan roky starostou, však své plány nemění a ohňostroj bude.

Novoroční ohňostroj v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Rakušanova výzva ke zrušení ohňostrojů a oslav se zábavní pyrotechnikou se týká jak obcí, tak veřejnosti. „Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás. Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ uvedl na platformě X ministr vnitra Vít Rakušan.

Mezi města, která mají v plánu oficiální novoroční ohňostroj, je i Kolín. Jeho vedení podle svého vyjádření výzvu zvážilo, nakonec se přiklonilo k tomu, že plány měnit nebude. „Novoroční oficiální městský ohňostroj rušit nebudeme, vnímáme ho jako oslavu příchodu nového roku, nových příležitostí, nové radosti,“ napsalo vedení radnice na Facebooku.

Vítání nového roku s ohňostrojem se v Kolíně odehraje, jak bylo předem stanoveno, 1. ledna v 18 hodin poblíž lávky na Kmochův ostrov. Lávka bude kvůli přípravám akce od 16.30 hodin uzavřena. Znovu přístupná bude do 19 hodin.

Kolínská radnice však v souvislosti se výzvou požádala občany o omezení používání zábavní pyrotechniky při oslavách Silvestra. „Považujeme za smysluplné požádat občany, aby omezili pyrotechniku na Silvestra. Víme, že o tohle můžeme jen požádat, ale prosíme o to. (…) Budeme moc rádi, pokud lidé, kteří omezí své lokální ohňostroje a pyrotechniku, přijdou na profesionální a předem hlášený ohňostroj, o kterém ví i složky IZS, které jsou vždy přítomny,“ stojí v prohlášení města.

Již dříve vyzvala k omezení užívání zábavní pyrotechniky při oslavách Silvestra i Městská policie Kolín. Ta v prohlášení před několika dny poukázala jak na nebezpečí úrazu při manipulaci s pyrotechnikou, tak na fakt, že hluk je stresující i pro zvířata.

„Pyrotechnické výrobky každoročně způsobí tolik úrazů a nenávratně poškozeného zdraví, v nejhorším případě i ztrátu na tom nejcennějším, na lidském životě. Přimlouvali bychom se, aby každý, kdo se chystá použít zábavní pyrotechniku, její použití zvážil. Vzhledem k závažnosti tohoto konání, zejména z hlediska úrazů, je toto téma také nově zařazeno do programu besed Oddělení prevence kriminality MP Kolín,“ zdůraznila mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová.