/FOTO/ Jak by měly vypadat oslavy příchodu nového roku? To je téma, které ve společnosti v posledních letech nabírá na obrátkách. Své zastánce má tradiční ohňostroj, který však podle řady jiných škodí přírodě a zvířatům obzvlášť. Kolínská radnice se tak rozhodla, že nechá Kolíňáky o podobě novoročních oslav 2025 rozhodnout v anketě.

Vedení města tak vyhovělo četným debatám, které nastaly hlavně letos v lednu, o tom, zda je ideální slavit příchod nového roku zrovna ohňostrojem. „Slíbili jsme, že uděláme anketu, ve které budou moci lidé o podobě těchto oslav hlasovat,“ vysvětluje starosta Kolína Michael Kašpar.

„Je to na webu města, na Facebooku i v aplikaci v mobilu. Snažili jsme se to tam trochu popsat. Ty možnosti, které jsou na výběr, vždy i klady a zápory. Jaké obecně jsou, kolik by to případně městský rozpočet stálo. Takže je to tam popsané a lidé můžou hlasovat,“ pobízí starosta občany.

Anketa prozatím poběží do 6. září, poté se hlasování uzavře a vyhodnotí se. Michael Kašpar deklaroval, že výsledky budou radnice plně respektovat. „Pokud by vyšlo z ankety, že 70 nebo 60 procent lidí je pro zachování ohňostroje, tak budeme pro zachování ohňostroje. Budeme respektovat výsledky ankety. Uvidíme, kolik bude celkem hlasů, ale zatím jsem si na sociálních sítích všiml, že to má docela ohlas, takže věřím, že anketa bude mít vypovídající hodnotu,“ míní Kašpar.

Mezi lidmi v debatách na sociálních sítích se také objevuje názor, že by akce na přivítání nového roku neměla probíhat 1. ledna večer, ale na Silvestra o půlnoci. „Já mám názor takový, že pokud někdo chce vzít na tuto akci děti, je rozhodně lepší je vzít na Nový rok k večeru než na Silvestra o půlnoci, kde by určitě bylo i množství podnapilých lidí. A jelikož je tam každoročně plno, lidé stojí podél Labe až k atletickému stadionu, tak to asi problém není,“ podotkl Michael Kašpar.