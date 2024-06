Majitel zemědělské společnosti Proteco Agro Miroslav Fess ČTK dříve řekl, že plánuje postavit v areálu šest sil s celkovou kapacitou 5000 tun, čtyři větší a dvě menší. Společnost se věnuje živočišné a rostlinné výrobě, má 1200 hektarů zemědělské půdy. Nová sila by podle Fesse významně přispěla k modernizaci provozu. Obilí nyní skladují ve starých halách.

„Pro nás jako zastupitelstvo je to signál, jak se k tomu občané staví. S majitelem ale budeme dál komunikovat, může přijít s nějakou variantou," řekla ČTK starostka obce Ivana Suchánková (Rozvoj Ohař). Ta podle zprávy zveřejněné na Ekolist,cz už dříve uvedla, že referendum bylo jedinou možností, jak v otázce výstavby sil rozhodnout. Část lidí se podle ní například obávala zvýšené dopravy, hluku a prašnosti nebo snížení hodnoty nemovitostí.

