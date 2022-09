Prodloužení MHD do Borků město udělalo pro cestující mířící do lesoparku za relaxací a sportem do tamní sportovních areálů. Samotná sportovní hala je otevřená od osmi hodin ráno do deseti hodin večer. „Snažili jsme se proto, aby jezdil i spoj hromadné dopravy po desáté večer,“ připomněl místostarosta.

Jízdní řády, které se nyní vylepují na autobusové zastávky, nejsou definitivní. „Uvidíme, jak se vše osvědčí, zda bude nutné nějaké spoje přidat, nebo zda se v krajním případě linka vůbec vyplatí,“ říká Michal Najbrt s tím, že radnice má v plánu vytíženost linky a vhodnost aktuálně vydaných jízdních řádů vyhodnotit po roce. „V zimním období bude hromadnou dopravu, předpokládáme, využívat více cestujících než přes léto, kdy spousta lidí jezdí na kole nebo chodí přes Kmochův ostrov přes lávku pěšky,“ vysvětlil místostarosta.

V Borkách se nadále pracuje na rozšíření cesty, průjezd je ale stále zachován

Autobus MHD bude do Borků jezdit cca jednou za hodinu, o víkendu cca jednou za hodinu a půl. Linka číslo čtyři jezdí částečně po trase dvojky a nabírá cestující ze sídliště, kde bydlí značná část obyvatel města.

Stavební práce na rozšíření komunikace v Borkách začaly letos v březnu. Z úzké silničky se cesta rozšiřuje na šest metrů, podél ní vznikají i nová parkovací stání. Právě u atletického stadionu a sportovní haly byla vybudována okružní křižovatka s vnějším průměrem 24 metrů. Kruhák bude zároveň sloužit i jako točna pro autobusy. Součástí prací je také například přeložení kabelů rychlého internetu nebo kanalizační přípojka pro areál Jiskry.

