Od pondělí 22. srpna linky číslo 3, 4, 10 a 30, které jezdí standardně Táboritskou, pojedou ze Žižkovy až do Jateční. Zde obslouží zastávku Jateční (náhrada za U Nemocnice) a zastávku U Jána (náhrada za Táboritská) a pojedou dále do Polepské ulice, kde zastaví už na své normální trase na zastávce Polepská. V opačném směru to bude stejně.