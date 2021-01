Od ledna začíná třídění plechovek do žlutých popelnic

První den nového roku začíná v Kolíně nově třídění plechovek do žlutých nádob, a to nejen do velkých kontejnerů na ulicích, ale i do žlutých popelnic, které mají obyvatelé ve svých domácnostech. Větší část kovových obalů by tak už neměla končit ve směsném odpadu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Plasty a kovy ze žlutých kontejnerů a popelnic bude AVE Kolín nadále svážet na třídicí linku do Čáslavi, kde se ručně dotřiďují podle barev a materiálů, takže se tam nyní vytřídí i zmíněné kovy. „Jedná se samozřejmě o malé kusy kovů, nikoli kus traverzy," připomíná starosta Michael Kašpar. Do žlutých popelnic se spolu s plasty budou dávat nápojové plechovky a konzervy, hliníkové obaly a alobal, hliníková víčka od mléčných produktů, kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Nepatří tam spreje a jiné kovové tlakové lahve. Velké kusy kovů stále patří do výkupen nebo na sběrné dvory. Při vhození do kontejneru by se mohl poškodit stejně jako svozová technika. Během ledna město všechny žluté kontejnery na plast doplní novými samolepkami, kde bude uvedeno, že do těchto nádob patří i drobné kovy a jaké.