Očkovat se bude nadále v pavilonu U vedle nemocnice, a to od pátku 1. října vakcínou Pfizer/Biontech. Objednat se lze ZDE .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.