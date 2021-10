Zájemci, kteří ještě neabsolvovali očkování, se mohou rovněž registrovat přes registrace.mzcr.cz , případně mohou přijít na očkování bez registrace ve všedních dnech mezi třináctou a patnáctou hodinou. Stejné podmínky platí i pro děti od dvanácti do šestnácti let, které musí mít navíc doprovod zákonného zástupce.

Aplikace třetí dávky by měla být stejnou vakcínou jako dávky první a druhá. Lidem, kteří byli očkování vakcínou Astrazeneca, se však podává třetí dávka vakcín Pfizer/Biontech nebo Moderna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.