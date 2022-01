Očkování dětí ve věku 5 až 11 let by mělo probíhat u registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Důvodem je možnost posouzení vhodnosti očkování s ohledem na zdravotní stav dítěte i na další očkování. Pokud by ve výjimečných případech někdo neuspěl, může napsat na e-mailovou adresu: covidockovani@nemocnicekolin.cz a nemocnice se situaci pokusí vyřešit.