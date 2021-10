Do tiskopisu se vyplňují základní údaje o nemocech, o lécích, které dotyčný užívá, o alergiích i kontakt na nejbližší příbuzné. Takovéto informace značně pomohou například ve chvíli, kdy člověk není schopný se záchranáři sám komunikovat, třeba když upadne do bezvědomí.

Město Kolín rozdává mezi obyvatele seniorské obálky. I když jsou určené především seniorům, pomoci mohou každému bez ohledu na věk. Jedná se o tiskopis s důležitými zdravotními údaji pro potřeby Integrovaného záchranného systému (IZS) - zdravotníků, hasičů a policie - v situaci ohrožení zdraví nebo života. Označuje se také jako I.C.E. karta (In Case of Emergency), tedy „použít v případě nouze“.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.