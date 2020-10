Obyvatelé Českého Brodu se opět vyjadřují k tomu, jak se jim ve městě žije

Do neděle 18. října mají obyvatelé Českého Brodu možnost vyjádřit svůj názor na to, jak se jim ve městě žije a v čem by viděli možnost zlepšení. Aktuální názorový průzkumu probíhá na webu města, zapojit se lze také vyplněním tištěného dotazníku, který je k dispozici na podatelně městského řadu, v knihovně nebo v infocentru.

Hlavní budova radnice v Českém Brodě. | Foto: archiv města

Radnice dělá podobné průzkumy pravidelně, z předešlých ročníků vzešla od obyvatel jako podnět k řešení například problematika parkování. V areálu českobrodské nemocnice vznikne poradenské pracoviště Přečíst článek › „Letos bylo zpoplatněno parkování u nádraží částkou deset korun na 12 hodin a přibylo 80 míst pro kola a několik míst pro motorky. Součástí parkoviště B+R jsou i uzamykatelné boxy a několik stání pro invalidy. Dokončen byl také bezpečný přechod u ZZN. Na náměstí byla zavedena první hodina parkování zdarma,“ shrnul následné kroky radnice místostarosta Tomáš Klinecký. OBRAZEM: Pokáč rozezpíval vyprodaný Kulturní dům Svět v Českém Brodě Přečíst článek › Dalším palčivým problémem byla podle jeho slov bezpečnost, zejména pak drogová problematika. „Dle statistik městské policie došlo za poslední roky k poklesu řešení situací spojených s tímto tématem a dá se tedy říci, že ve srovnání s jinými městy si Český Brod vede dobře,“ naznačil místostarosta.

