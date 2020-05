OBRAZEM: Zálabská skála v Kolíně se oblékla do jara

Jarní slunce láká nyní obyvatele Kolína k návštěvě nedávno revitalizované Zálabské skály s krásnými výhledy na řeku a město. To cosi, čím tímto místo oplývá, se snažili charakterizovat už mnozí. A je to něco těžko popsatelného. Musí se to totiž vnímat. Stačí pár kroků a najednou se ocitnete úplně jinde. Necháte za sebou hukot dopravy na starém mostě i šeď paneláků, ačkoli oboje vidíte i možná trochu slyšíte.

Jaro na Zálabské skále v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková