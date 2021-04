OBRAZEM: Žáci v Kolíně ukazují svou práci na plotě. Na něm rozkvétá kraslicovník

Na 4. základní škole v Kolíně žáci během distanční výuky nezahálejí. Dokonce myslí i na své budoucí žáky, kteří se na svůj nástup do lavic těší, ale škola je pro ně zatím velkou neznámou. „Rádi bychom jim alespoň trochu pootevřeli dveře, aby nahlédli do našich činností, aby si prohlédli, jak to na naší škole chodí,“ předeslala učitelka Dana Kašparová.

Ukázky výtvarných prací žáků 4. Základní školy v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková

Nejen prvňáčky, ale i pro všechny, které školní činnosti zajímají, tak zde připravili netradiční prezentaci. Jako výstavní plocha slouží školní plot. „Touto neobvyklou formou si dovolujeme představit společnou práci našich učitelů a žáků v průběhu distanční výuky, která je pro všechny zúčastněné nelehká,“ sdělila Kašparová. OBRAZEM: Kolín se obléká do jara. Město rozkvetlo barevnými květy Přečíst článek › Na plotě před školou se prolínají práce od prvňáčků až po deváťáky. Výstavu bude škola nadále udržovat, rozšiřovat a obměňovat. Navíc na plotě rozkvétá kraslicovník.