OBRAZEM: Zábava a dobrodružství. Děti si v Zásmukách užily farní tábor

K létu neodmyslitelně patří dětské tábory plné zábavy, dobrodružství, poznání a kamarádství. Letní tábor tradičně pořádá i Římskokatolická farnost Kolín, a to v Zásmukách. Tábor je určen pro věkovou kategorii od 7 do 15 let a letos se uskutečnil v termínu od 10. do 16. července.

