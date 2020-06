OBRAZEM: Výkop pro trafostanici na náměstí v Kolíně už začínají zakrývat kostky

Díra přes celý roh kolínského Karlova náměstí, do které byla zapuštěna výkonná trafostanice pro centrum města, se pomalu zaceluje. Práce by měly být hotové do konce měsíce, možná se vše stihne i o několik dnů dříve.