OBRAZEM: Voliči v Němčicích přicházeli i na poslední chvíli

Jako o něco slabší co do voličské účasti hodnotí volební komise v Němčicích sobotu oproti pátku. „Čekala jsem i trochu vyšší účast, přes 50 procent mít budeme, to ano, ale když někdy slyšíme, že mají třeba přes 70, tak to u nás, myslím, nebude,“ odhadla členka komise. Ještě ale nedlouho před uzavřením volební místnosti se voliči trousili.

Volby v Němčicích | Foto: Deník/Jana Martinková