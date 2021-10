A podívají se leckdy do zajímavých prostor. Například v klubu seniorů v Benešově ulici v Kolíně. Ne za každým prostorem pro úpravu hlasovacích lístků je hned po ruce pohodlný gauč s polštáři. Nebo v Zibohlavech. Tam se volí v hasičské zbrojnici a kulisovou za prostorem pro úpravu lístků je vysoká stěna až po strop plná pohárů, všude kolem další trofeje zdejšího SDH. „Jen pro starší lidi je trochu problém, že místnost je v patře,“ poznamenal jeden z místních hasičů, který zrovna přišel hlasovat.

Obdobně na tom byli i v dalších kolínských okrscích. Členové volebních komisí se docela nachodili, museli totiž usměrňovat počet lidí v místnosti, prakticky před každou kolínskou volební místností v pátek průběžně čekali voliči. Přicházeli hned od otevření volebních místností, a to nejen v Kolíně. „Ve dvě už tu byla fronta,“ potvrdili například ve volební komisi v Bečvárech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.