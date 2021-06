Pro vstupu do Vodního světa se uznává antigenní test od zaměstnavatele nebo školní testy. Samotesty použít nelze. Návštěvník tedy s sebou potřebuje mít potvrzení o negativním antigenním testu ne starším než 72 hodin, o negativním PCR testu ne starším než sedm dní.

Uznává se ale i potvrzení o tom, že je daný člověk 22 dní po první dávce očkování, případně že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 před ne více než 180 dni.

Vstupné do Vodního světa se pro tuto sezónu nezvedá. „Nelze to ale vzhledem k rostoucím nákladům zcela vyloučit do budoucna. Vyhodnotíme nákladovou stránku, může k úpravě cen dojít třeba příští rok, ještě uvidíme,“ shrnul ředitel Správy městských sportovišť Kolín Jan Širc.

Pokud by přece jen nakonec v budoucnu ke změně výše vstupného došlo, nesouvisí to s propadem příjmů, které bazén měl kvůli uzavření.

Novinkou pro letošní sezónu je ve Vodním světě v Kolíně něco, co návštěvníci sice neuvidí, ale možná pocítí. Jsou to nové výkonné UV lampy, které by měly výrazně zvýšit kvalitu vody. A vlastně i novinka z loňského roku může být pro příchozí nová, protože mnoho návštěvníků si ji vzhledem k uzavření bazénů neužilo. Jde o mlhoviště a nafukovací trampolíny.