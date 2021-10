Zpestřením celé akce byl doprovodný program v podobě soutěží zaměřených na zručnost jako například jízda se zednickým kolečkem přes překážky, chůze na štaflích, skládání zámkové dlažby, poznávání stavebních materiálů apod. A ne pro všechny příchozí to bylo úplně jednoduché. „Máčení, stříkání, štětka, štětec, váleček…,“ opakovala si například u stánku malířů děvčata ze základní školy, když mířila ke stanovišti, kde se kontrolovaly správnosti odpovědí na otázky z ostatních stanovišť.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.